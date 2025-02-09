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Израиль

Предотвращена контрабанда оружия из Египта при помощи дрона

Пресс-служба ЦАХАЛа
Египет
время публикации: 09 февраля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 19:24
Предотвращена контрабанда оружия из Египта при помощи дрона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили контрабанду оружия и боеприпасов в приграничной зоне с Египтом: бойцы бригады "Паран" засекли беспилотный летательный аппарат, который пересек границу из Египта.

На место происшествия прибыли военнослужащие, которые обнаружили дрон и три единицы оружия. Оружие было конфисковано и передано службам безопасности.

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