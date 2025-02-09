Предотвращена контрабанда оружия из Египта при помощи дрона
время публикации: 09 февраля 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 19:24
Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили контрабанду оружия и боеприпасов в приграничной зоне с Египтом: бойцы бригады "Паран" засекли беспилотный летательный аппарат, который пересек границу из Египта.
На место происшествия прибыли военнослужащие, которые обнаружили дрон и три единицы оружия. Оружие было конфисковано и передано службам безопасности.
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