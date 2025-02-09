Предотвращена контрабанда оружия из Египта при помощи дрона

Военнослужащие ЦАХАЛа предотвратили контрабанду оружия и боеприпасов в приграничной зоне с Египтом: бойцы бригады "Паран" засекли беспилотный летательный аппарат, который пересек границу из Египта.

На место происшествия прибыли военнослужащие, которые обнаружили дрон и три единицы оружия. Оружие было конфисковано и передано службам безопасности.