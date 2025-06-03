Назначен координатор по вопросам "Молодежи холмов"

Министр обороны Исраэль Кац объявил о назначении полковника запаса Авихая Танами координатором по вопросу о "Молодежи холмов" в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, Танами был назначен как продолжение решения министра обороны прекратить использование распоряжений об административных арестах в отношении поселенцев.

Решение было принято в результате многочисленных совещаний с участием представителей министерства обороны, ШАБАКа, юридического советника правительства и Совета по национальной безопасности.