Назначен координатор по вопросам "Молодежи холмов"
время публикации: 03 июня 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 17:44
Министр обороны Исраэль Кац объявил о назначении полковника запаса Авихая Танами координатором по вопросу о "Молодежи холмов" в Иудее и Самарии.
Согласно опубликованной информации, Танами был назначен как продолжение решения министра обороны прекратить использование распоряжений об административных арестах в отношении поселенцев.
Решение было принято в результате многочисленных совещаний с участием представителей министерства обороны, ШАБАКа, юридического советника правительства и Совета по национальной безопасности.