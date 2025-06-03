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Израиль

Назначен координатор по вопросам "Молодежи холмов"

Иудея и Самария
время публикации: 03 июня 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 17:44
Назначен координатор по вопросам "Молодежи холмов"
Moshe Schleifer/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац объявил о назначении полковника запаса Авихая Танами координатором по вопросу о "Молодежи холмов" в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, Танами был назначен как продолжение решения министра обороны прекратить использование распоряжений об административных арестах в отношении поселенцев.

Решение было принято в результате многочисленных совещаний с участием представителей министерства обороны, ШАБАКа, юридического советника правительства и Совета по национальной безопасности.

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