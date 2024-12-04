i24: министр обороны намерен продолжить практику административных арестов в отношении поселенцев

По информации телеканала i24, министр обороны Исраэль Кац изменил свое мнение относительно практики административных арестов в отношении поселенцев.

По данным телеканала, на закрытой встрече Исраэль Кац заявил, что не должно быть дискриминации при применении административных арестов в отношении евреев и арабов в Иудее и Самарии.

Кац сообщил, что о его решении уведомлено министерство юстиции.

О намерении отменить административные аресты в отношении поселенцев Исраэль Кац объявил 22 ноября по итогам встречи с главой Общей службы безопасности Роненом Баром. Кац попросил также разработать альтернативные меры. 4 декабря Кац отменил первый ордер на административный арест, подписанный его предшественником на посту министра обороны Йоавом Галантом в отношении жителя Самарии Итиэля Бен-Цурии. Он остался под арестом в связи с уголовным делом, по которому он признан виновным, но будет освобожден из тюрьмы в следующем месяце.