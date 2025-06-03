Пресс-секретарь ЦАХАЛа о гибели трех военнослужащих в Газе: "Каждый второй дом заминирован"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин провел брифинг, на котором выразил соболезнования родным сержанта Омера Ван Гельдера, старшего сержанта Офека Бархана, старшего сержанта Лиора Штейнберга, погибших 2 июня в Джабалии, и рассказал о ходе операции в секторе Газы.

"Бойцы зачищают территорию. Почти каждый второй дом заминирован. Мы разрушаем эти здания не для того, чтобы нанести ущерб. Каждое из этих зданий представляло оперативную угрозу и могло стоить жизни нашим солдатам", – пояснил Эфи Дефрин. Он продемонстрировал фотографию выхода из туннеля, из которого вышли террористы и открыли огонь по израильским силам, убив троих военнослужащих.

"Во время праздника Шавуот мы расширили зону проведения операции. Мы находимся в разгаре масштабной операции, как в подземных туннелях, так и на поверхности", – заявил представитель ЦАХАЛа, подчеркнув, что армия действует строго по утвержденному плану, цель которого возвращение заложников и свержение режима ХАМАСа".

Эфи Дефрин продемонстрировал карту, на которой отмечена деятельность пяти дивизий ЦАХАЛа. "Как можно увидеть на карте, в секторе действуют пять дивизий. Наши силы занимаются тщательной зачисткой территории и не позволяют ХАМАСу вернуться в уже зачищенные районы".

"На прошлой неделе мы подтвердили ликвидацию главаря убийц Мухаммада Синуара и других боевиков. Он был ликвидирован, как и все другие террористы, когда прятался среди гражданского населения", – сказал Эфи Дефрин, отметив, что "контроль ХАМАСа над сектором Газы продолжает ослабевать, и распределение гуманитарной помощи наносит огромный ущерб ХАМАСу и подрывает его власть".