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Израиль

Нетаниягу семьям погибших солдат: "Ваши дорогие сыновья не пали напрасно"

Газа
Биньямин Нетаниягу
Погибшие
Война с ХАМАСом
время публикации: 03 июня 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 18:18
Нетаниягу семьям погибших солдат: "Ваши дорогие сыновья не пали напрасно"
Кадр из видео пресс-службы главы правительства

Канцелярия премьер-министра опубликовала видеообращение Биньямина Нетаниягу к родственникам Лиора Штейнберга, Офека Барханы и Омера ван Гельдера, погибших в Газе.

Приводим текст обращения в переводе пресс-службы канцелярии главы правительства: "Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с гибелью старших сержантов Лиора Штейнберга, Офека Барханы и Омера Ван Гельдера, светлая им память. Да отомстит Всевышний за их кровь.

Я хочу поддержать их семьи и сказать им: ваши дорогие сыновья не пали напрасно. Они пали в исключительно справедливой войне, в войне, в которой мы разобьем ХАМАС, освободим всех наших заложников и обеспечим, чтобы Газа больше не представляла угрозу для Израиля.

Мы продвигаемся постепенно, чтобы предотвратить или максимально сократить потери среди наших солдат. Но, к сожалению, не бывает войны без жертв, и цена, которую вы платите, цена, которую платит народ Израиля, тяжела, порой кажется невыносимой. Однако мы достигнем всех целей войны без исключения".

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