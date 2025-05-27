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Пресса

"Кан-11": Израиль пытается убедить Германию не вводить оружейное эмбарго

Германия
Вооружения
Израиль
время публикации: 27 мая 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 22:29
"Кан-11": Израиль пытается убедить Германию не вводить оружейное эмбарго
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Как сообщает новостная редакция "Кан-11", Израиль прилагает значительные усилия, чтобы предотвратить введение Германией эмбарго на поставку вооружений еврейскому государству. Вопрос об эмбарго обсуждается германскими политиками.

В частности, израильское руководство добивается, чтобы данный вопрос не был поднят в ходе телефонного разговора премьер-министра Биньямина Нетаниягу и нового германского канцлера Фридриха Мерца. Беседа должна состояться в ближайшие дни.

В поддержку санкций выступает входящая в коалицию Мерца социал-демократическая партия Германии. "Германское оружие не должно быть использовано для усугубления гуманитарной катастрофы и нарушения международного права", – заявил пресс-секретарь фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович в интервью изданию Stern.

Сам канцлер выступает со все более резкой критикой Израиля. "То, что происходит в секторе Газы в последние дни вызывает значительное беспокойство. Мы поддерживаем диалог с правительством Израиля. Но то, что происходит, не является необходимым для обеспечения существования Израиля и войны с ХАМАСом", – заявил он.

Пресса
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