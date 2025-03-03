Завершено следствие по делу врача из Иерусалима, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Полиция завершила расследование в отношении 70-летнего врача-невролога из арабского района Иерусалима, который подозревается в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток на протяжении многих лет.

Ожидается, что вскоре по этому делу будет подано обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый работал в частной клинике. По версии следствия, в результате его действий пострадали десятки женщин.

23 февраля полиция публиковала имя подозреваемого. Сообщалось, что арестован Адель Мусак (около 70 лет). Его данные публиковались до предъявления обвинений, чтобы проверить, не было ли других жертв. После этой публикации поступило множество новых жалоб на подозреваемого.