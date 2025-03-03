"Их не будут держать в приютах вечно": в Гватемале находятся 139 детей из секты "Лев Тахор"

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание, посвященное проблеме секты "Лев Тахор" ("Чистое сердце") – в различных государственных учреждениях Гватемалы находятся 139 детей из этой секты, большинство из них в возрасте от двух до девяти лет. Всего из ультраортодоксальной секты "Лев Тахор" в Гватемале были спасены 160 детей, 100 из них имеют право на израильское гражданство, 60 – граждане Канады и США.

Секта "Лев Тахор" была создана в конце восьмидесятых годов прошлого века в Иерусалиме Шломо Хелбранцом (Эль-Баранесом), она исповедует радикальную интерпретацию принципа "ненависти к грешникам", выступая за полный разрыв между ультраортодоксами и светскими, включая разрыв связей между неофитами и их нерелигиозными родителями.

В 2013 году секта переехала в Гватемалу, а позже часть членов перебралась в Мексику. После гибели ее основателя в 2017 году группа продолжила свое существование, придерживаясь строгих религиозных правил. Секта отвергает государство Израиль, практикует "браки по договоренности" для несовершеннолетних девочек, телесные наказания и т.д. Членами секты являются граждане Израиля, Канады, США и Гватемалы.

В Израиле открыты десятки дел с просьбами об опеке над детьми из секты. На заседании комиссии присутствовала Орит Коэн Амир, которая борется за возвращение из секты четырех своих племянников. Она рассказала, что провела в Гватемале около двух месяцев, ежедневно встречаясь с представителями местных властей. "Правительство Израиля должно озаботиться доставкой этих детей в страну, – заявила она. – Полиция Гватемалы сделала за Израиль тяжелую работу, но если наше правительство не проснется, детям снова будет грозить психологическое, сексуальное и физическое насилие. В приютах Гватемалы их не будут держать вечно". По ее словам, в Гватемале просят, чтобы правительство Израиля выразило официальное желание принять детей, которые пережили пребывание в секте "Лев Тахор".

Представительница канцелярии главы правительства Нета Альгабаси отметила, что речь идет о сложной проблеме с множеством нюансов, в некоторых случаях рассматривается возможность помочь кому-то индивидуально. Она сообщила, что в Гватемалу выехала израильская делегация, которая занимается этим вопросом.

Депутат Кнессета Инон Азулай (ШАС) заявил, что детям из секты "Лев Тахор" угрожает опасность: он подчеркнул, что знает о 13-летних детях из этой секты, которые уже стали родителями. Адвокат Майя Нусбаум, представляющая семьи, рассказала, что освобождения детей из секты удалось добиться после пяти лет тяжелой работы, и если Израиль не заберет этих детей в кратчайшие сроки, их могут вывезти в тайные места в других странах мира, как неоднократно делали до сих пор. Однако представитель МИД ответил, что на вывоз детей в Израиль нужен бюджет, которого нет.