x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ предупредил представителей иранского режима в Ливане: у вас есть 24 часа, чтобы уйти

Война с Ираном
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:30 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:44
ЦАХАЛ предупредил представителей иранского режима в Ливане: у вас есть 24 часа, чтобы уйти
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение, адресованное представителям иранского режима, которые остаются в Ливане: они должны "уйти немедленно, прежде чем будут атакованы".

Эдраи написал в сети X: "ЦАХАЛ предупреждает, что не потерпит никакого присутствия представителей иранского террористического режима в Ливане. ЦАХАЛ позволит им в течение следующих 24 часов покинуть страну. После этого для представителей иранского режима в Ливане не будет безопасного места, и ЦАХАЛ атакует их везде, где они будут обнаружены".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook