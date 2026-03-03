ЦАХАЛ предупредил представителей иранского режима в Ливане: у вас есть 24 часа, чтобы уйти

Официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение, адресованное представителям иранского режима, которые остаются в Ливане: они должны "уйти немедленно, прежде чем будут атакованы".

Эдраи написал в сети X: "ЦАХАЛ предупреждает, что не потерпит никакого присутствия представителей иранского террористического режима в Ливане. ЦАХАЛ позволит им в течение следующих 24 часов покинуть страну. После этого для представителей иранского режима в Ливане не будет безопасного места, и ЦАХАЛ атакует их везде, где они будут обнаружены".