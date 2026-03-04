5-й день войны "Рычание льва": тысячи ударов в Иране, обстрелы Израиля не прекращаются

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые четыре дня войны ЦАХАЛом были атакованы около 800 целей в Иране, выведены из строя около 300 ракетных комплексов (применены свыше 4000 бомб и ракет), уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за четыре дня войны атаковала 1700-2000 целей (по разным данным). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка. На данный момент опубликованы имена десяти погибших: это Марина Балеева, 68 лет, скончалась от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище; волонтер организации "Ихуд Ацала" Ронит Элимелех и ее мать Сара Элимелех; Орен Кац; Габриэль Барух Ревах; Йосеф (Йоси) Коэн и его жена Блория Коэн; 16-летний Яаков Битон; 15-летняя Авигил Битон; 13-летняя Сара Битон.Также в первый день войны погибла гражданка Филиппин Мэри Энн В. Де Вера, не бросившая пожилую женщину, за которой ухаживала. Кроме того, сообщалось, что по дороге в убежище в Тель-Авиве получил тяжелую травму головы и скончался 102-летний мужчина.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

5-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 04.03.2026

01:00

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил об авиаударе по квартире в районе деревни Саадият – между Сайдой (Сидоном) и Бейрутом, на юго-западе Ливана. Судя по всему, речь идет о точечном ударе ВВС ЦАХАЛа по конкретному террористу.

Армия обороны Израиля объявила, что ВВС ЦАХАЛа начали новую масштабную серию атак на стартовые площадки, системы противовоздушной обороны и другую инфраструктуру иранского террористического режима.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

После предупреждения Командования тыла о скором ракетном обстреле из Ирана в Хайфе и Галилее сирены не было. Предварительно: ракета не долетела до территории Израиля, упав в Сирии.

00:00

Ливанский телеканал MTV сообщает, что в настоящее время ВВС Израиля наносят удары по оплоту "Хизбаллы" в Дахии, на юге Бейрута.

Тревога "Цева адом" прозвучала в ряде населенных пунктов на Голанских высотах. ЦАХАЛ сообщил о ракетном обстреле со стороны Ливана.

Два американских чиновника сообщили телеканалу CBS, что стратегические бомбардировщики B-2 ВВС США "в настоящее время" атакуют командные центры, склады оружия и объекты по производству ракет иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Тревога в Хайфе, в Галилее и на Голанах. Подтвержден ракетный обстрел. Одновременно тревога прозвучала в Эйлате и окрестностях.