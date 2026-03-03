x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:14 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:24
ЦАХАЛ подтвердил: ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана
Фото NEWSru.co.il

ЦАХАЛ подтвердил, что ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана. Заявлено о перехвате двух ракет и падении одной ракеты на открытой местности.

Сведения об ущербе и пострадавших проверяются.

Поскольку речь идет об обстреле с относительно близкого расстояния, у Службы тыла не было времени для рассылки предуведомлений об обстреле, сразу были активированы сирены системы "Цева Адом".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что мужчина (примерно 45 лет) упал по дороге в бомбоубежище. Он доставлен в больницу "Ихилов" с травмой головы, его состояние средней тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

ЦАХАЛ подтвердил: ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана