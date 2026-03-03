ЦАХАЛ подтвердил: ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что ракетный обстрел севера и центра Израиля был осуществлен из Ливана. Заявлено о перехвате двух ракет и падении одной ракеты на открытой местности.

Сведения об ущербе и пострадавших проверяются.

Поскольку речь идет об обстреле с относительно близкого расстояния, у Службы тыла не было времени для рассылки предуведомлений об обстреле, сразу были активированы сирены системы "Цева Адом".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что мужчина (примерно 45 лет) упал по дороге в бомбоубежище. Он доставлен в больницу "Ихилов" с травмой головы, его состояние средней тяжести.