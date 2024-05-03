Военно-политический кабинет не голосовал о закрытии "Аль-Джазиры"
время публикации: 03 мая 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 07:15
Заседание военно-политического кабинета правительства, начавшееся около 22:30 в четверг, продлилось до 03:00 утра пятницы.
Несмотря на то, что одним из вопросов на повестке дня было издание указа о закрытии вещания катарской телекомпании "Аль-Джазира", голосование по этому вопросу в ходе заседания не проводилось.
Как сообщает портал ynet, вопрос будет рассматриваться на воскресном заседании правительства.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024