Военно-политический кабинет не голосовал о закрытии "Аль-Джазиры"

Заседание военно-политического кабинета правительства, начавшееся около 22:30 в четверг, продлилось до 03:00 утра пятницы.

Несмотря на то, что одним из вопросов на повестке дня было издание указа о закрытии вещания катарской телекомпании "Аль-Джазира", голосование по этому вопросу в ходе заседания не проводилось.

Как сообщает портал ynet, вопрос будет рассматриваться на воскресном заседании правительства.