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Найдено тело Эльякима Либмана, считавшегося похищенным: он был убит 7 октября

время публикации: 03 мая 2024 г., 17:17 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 17:34
Найдено тело Эльякима Либмана, считавшегося похищенным: он был убит 7 октября

Тело Эльякима Либмана, 24 лет, из Кирьят-Арба, считавшегося похищенным террористами ХАМАСа, было обнаружено в могиле Виктории Горелов-Брандис, убитой на фестивале возле Реим, и похороненной на кладбище в Холоне.

После вскрытия могилы и проведения экспертизы, было установлено, что фрагменты обгоревшего тела, похороненные в этой могиле, принадлежат Эльякиму Либману, так же, как и Виктория Горелов-Брандис, убитому 7 октября. Семья Либмана извещена о результатах экспертизы.

Волонтеры организации ЗАКА вскоре после "черной субботы" предположили, что тело Либмана может находиться на территории Израиля. Были начаты работы по повторному осмотру захоронений. Вчера, в четверг, 2 мая, останки Эльякима Либмана были обнаружены и переданы в Институт судебной медицины для экспертизы.

Эльяким Либман был среди тех, кто охранял фестиваль в Реим. В "черную субботу", в 09:06, он связался со своим отцом, Элиягу, главой совета Кирьят-Арбы, и попросил прислать помощь и спасателей, так как вокруг него много террористов и много раненых. После этого связь с ним прервалась.

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