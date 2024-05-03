Найдено тело Эльякима Либмана, считавшегося похищенным: он был убит 7 октября

Тело Эльякима Либмана, 24 лет, из Кирьят-Арба, считавшегося похищенным террористами ХАМАСа, было обнаружено в могиле Виктории Горелов-Брандис, убитой на фестивале возле Реим, и похороненной на кладбище в Холоне.

После вскрытия могилы и проведения экспертизы, было установлено, что фрагменты обгоревшего тела, похороненные в этой могиле, принадлежат Эльякиму Либману, так же, как и Виктория Горелов-Брандис, убитому 7 октября. Семья Либмана извещена о результатах экспертизы.

Волонтеры организации ЗАКА вскоре после "черной субботы" предположили, что тело Либмана может находиться на территории Израиля. Были начаты работы по повторному осмотру захоронений. Вчера, в четверг, 2 мая, останки Эльякима Либмана были обнаружены и переданы в Институт судебной медицины для экспертизы.

Эльяким Либман был среди тех, кто охранял фестиваль в Реим. В "черную субботу", в 09:06, он связался со своим отцом, Элиягу, главой совета Кирьят-Арбы, и попросил прислать помощь и спасателей, так как вокруг него много террористов и много раненых. После этого связь с ним прервалась.