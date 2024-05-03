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"Проект Чубайса". Тель-Авивский университет объявил о начале работы Центра российских исследований

время публикации: 03 мая 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 06:48
"Проект Чубайса". Тель-Авивский университет объявил о начале работы Центра российских исследований
AP Photo/Ivan Sekretarev

2 мая Тель-Авивский университет объявил о начале работы Центра российских исследований. Речь идет о "проекте Чубайса" по анализу истории России с целью изучения вариантов ее будущего, говорится в публикации.

Напомним, что еще в феврале газета "Гаарец" писала об этом проекте и о том, что Анатолий Чубайс числится среди его доноров. Тогда в Тель-Авивском университете подчеркивали, что академическую деятельность в рамках нового центра будут осуществлять только штатные научные сотрудники университета. Возглавил новый центр декан факультета общественных наук профессор Итай Санд.

Анатолий Чубайс покинул Россию после вторжения в Украину, он репатриировался в мае 2022 года и в последние два года живет преимущественно в Израиле.

Презентация Центра российских исследований (ЦРИ) – "Инициатива российского будущего" – проходила 16 апреля. В публикации на сайте Тель-Авивского университета говорится: "Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, ЦРИ намерен заняться новейшей историей России – экономической, политической, социальной и культурной. Период, который интересует ЦРИ, – с 1991 года, когда произошел распад СССР и Россия появилась как отдельное государство, до наших дней". "Презентация ЦРИ носила чисто академический характер, а Анатолий Чубайс упоминается лишь как организатор группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого", – сказано в публикации университета.

Судя по публикации, проект ЦРИ пока рассчитан на пять лет. Ожидается, что впоследствии он будет продолжен и расширен.

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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 февраля 2024

"Гаарец": Чубайс финансирует центр исследования будущего России в Израиле