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Израиль

Из Сирии доставлены еще пятеро раненых друзов

Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Друзы
время публикации: 03 мая 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 12:29
Из Сирии доставлены еще пятеро раненых друзов
David Cohen/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 3 мая еще пятеро сирийских друзов, получивших ранения на территории Сирии, были переправлены в Израиль для получения медицинской помощи. Они доставлены в медицинский центр "Зив" в Цфате.

Подразделения ЦАХАЛа развернуты в районе южной Сирии и готовы предотвратить проникновение враждебных сил в друзские деревни. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий, готовясь к различным сценариям.

Израиль
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