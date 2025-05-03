Из Сирии доставлены еще пятеро раненых друзов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 3 мая еще пятеро сирийских друзов, получивших ранения на территории Сирии, были переправлены в Израиль для получения медицинской помощи. Они доставлены в медицинский центр "Зив" в Цфате.

Подразделения ЦАХАЛа развернуты в районе южной Сирии и готовы предотвратить проникновение враждебных сил в друзские деревни. ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий, готовясь к различным сценариям.