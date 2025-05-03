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Израиль

Вооруженное нападение в Сегев-Шалом, пострадал молодой мужчина

время публикации: 03 мая 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 22:26
Вооруженное нападение в Сегев-Шалом, пострадал молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о вооруженном нападении в Сегев-Шалом.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, 22-летнему мужчине, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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