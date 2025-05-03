Вооруженное нападение в Сегев-Шалом, пострадал молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о вооруженном нападении в Сегев-Шалом.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, 22-летнему мужчине, неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.