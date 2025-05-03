Школы и детские сады откроются в 11:00, некоторые педагоги "заболеют" на весь день

Неделя начнется с хаоса: в связи с забастовочными санкциями, объявленными профсоюзом учителей, занятия в детских садах, начальных школах и школах средней параллели начнутся в воскресенье, 4 мая, с 11:00.

По сообщению 12 канала ИТВ, принято решение пока не распространять забастовочные санкции на систему особого образования ("хинух меюхад"), однако в некоторых населенных пунктах забастовка будет проходить и в "особых" классах. До сих пор нет окончательного решения и по поводу того, начнутся ли занятия в 11:00 – родителей просят сверяться с ситуацией по муниципальным каналам.

Группы учителей и воспитателей детских садов намерены ужесточить забастовочные санкции: после того, как суд по трудовым спорам запретил профсоюзу учителей бастовать, педагоги начали согласовывать так называемую "итальянскую забастовку", массово объявив о болезни и выходе на больничный.

Причиной протеста является сокращение заработной платы учителей и воспитателей детских садов на 3,4% в рамках общего сокращения зарплат госслужащих для финансирования военных расходов.

Хотя сокращение зарплат распространяется на всех бюджетников, педагоги подчеркивают, что для объединенных "Гистадрутом" госслужащих предусмотрены компенсации в виде увеличения количества отпускных дней, в то время как учителя остались без какого-либо возмещения.

Кроме того, если другие работники госсектора лишатся будущих повышений зарплат, учителя увидели сокращение оплаты труда уже в текущих зарплатных ведомостях, что и стало причиной забастовки.

Забастовка в детских садах и школах происходит параллельно с призывом десятков тысяч резервистов из-за расширения боевых действий в секторе Газы. Таким образом, огромному количеству израильских родителей придется искать решение для своих детей и вновь терять рабочие дни.