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    В Израиле

    Операция в Дженине: ликвидирован командир боевиков "Исламского джихада", задержаны пятеро подозреваемых

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    Операция в Дженине: ликвидирован командир боевиков
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Операция в Дженине: ликвидирован командир боевиков
    Пресс-служба полиции Израиля

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничная служба (МАГАВ) подтверждают ликвидацию командира боевиков "Исламского джихада" в лагере беженцев Дженин. В операции также участвовали сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

    В официальном совместном заявлении сказано, что ликвидирован террорист, причастный к гибели бойца спецназа по борьбе с террором (ЯМАМ) Ноама Раза (убит 13 мая 2022 года в ходе операции в Дженине). Кроме того, пятеро подозреваемых в терроре были задержаны.

    Главной целью операции был командир боевиков "Исламского джихада" Фарук Саламэ (28 лет). Когда спецназ ворвался в дом, в котором скрывался террорист, завязалась перестрелка, и разыскиваемый сумел скрыться. Началось преследование, в ходе которого Саламэ попытался оказать вооруженное сопротивление и был ликвидирован. Сообщается также, что были ранены другие боевики. Задержаны пятеро подозреваемых, конфисковано оружие, в том числе автоматическая винтовка М-16.

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    Среди израильтян потерь нет.

    Задержанные переданы следователям ШАБАКа.

    Агентство Maan подтверждает, что военные убили 28-летнего Фарука Саламэ. При этом не скрывается, что он был активистом "Исламского джихада". Отмечается, что Саламэ был убит за несколько дней до свадьбы, намеченной на 5 ноября.

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    В соцсетях распространялись сведения, что террориста выследили около скотобойни, куда он пришел, чтобы договориться о поставке мяса к свадьбе. ЦАХАЛ эту версию не подтверждает.

    Сообщается также, что брат Фарука Саламэ, Ахаб, прятал около года назад в своем доме двух активистов "Исламского джихада", совершивших побег из израильской тюрьмы "Гильбоа".

    В ночь на 3 ноября операции проводились в городах Дженин, Шхем и Хеврон, в деревнях Бурка, Ятта, Умм аль-Хир, Аль-Фауар, Байт-Аба, Байт-Даку, Байт-Рима, Азун, Байт-Сира, Аль-Мауир, Азария, Аль-Айда, Зита. Произошли столкновения. Среди израильтян пострадавших нет. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 14 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.

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    В ночь на 3 ноября во время проведения спецоперации произошли столкновения между израильскими военными и жителями арабской деревни Байт-Даку, к северо-западу от Иерусалима. Агентство Maan сообщает, что в ходе столкновения был убит 42-летний Дауд Махмуд Халиль Риан. Пресс-служба ЦАХАЛа уточняла: в Байт-Даку военные пришли с обыском в дом Хабаса Риана, который совершил накануне автомобильный теракт на КПП "Макабим" на шоссе 443, тяжело травмировав офицера ЦАХАЛа (террорист был застрелен). По всей видимости, военные намеревались разметить дом террориста для последующего разрушения. Местные жители, в том числе родственники Хабаса Риана, начали бросать в солдат и пограничников камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона толпы. Кроме того, был произведен выстрел на поражение в одного из нападавших, бросавших "коктейли Молотова".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Ноября 2022
    Операция в Дженине: командир боевиков "Исламского джихада" ликвидирован накануне свадьбы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Ноября 2022
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