Газа без террористов может процветать. Андрей Мовчан в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал экономист и финансист Андрей Мовчан. Вопросы детские, но ответы – военного времени.

"Мир устроен так, что в нем все еще присутствуют первобытное насилие и жестокость, безумные, параноидальные, патологические идеи", – говорит Мовчан, отмечая, что с его точки зрения в этом смысле 7 октября 2023 года не отличается от 6 октября 2023 года.

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"Газа – пример ресурсного сообщества. И этот ресурс – внешняя помощь. Этот ресурс создает централизацию потоков и тоталитаризацию общества. И другая проблема – ненасыщаемость, потому ресурса не бывает много чересчур. И третья проблема в том, что ресурс развращает", – отмечает Андрей Мовчан.

"Категорически нельзя допустить ситуацию, когда бы кто-то из руководства ХАМАСа остался в живых. Террористы должны получить урок", – уверен Мовчан.

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Экономист считает, что после победы над террором сектор Газы должен быть передан под международный контроль "с очень постепенной передачей под контроль местных сил". И второе: упор должен быть сделан не на обеспечение жителей Газы пропитанием, а на обеспечение работой.

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"Газа маленькая. Построить из Газы современное, развитое экономически государство – не очень сложная задача. У нее куча естественных преимуществ: расположение на море, недалеко до Суэцкого канала, недалеко до Красного моря... Это город-государство, где есть достаточное пространство для логистики и нет длинного логистического плеча... У Газы есть газ – столько же, сколько и у Израиля примерно. В Газе можно строить газовые и солнечные электростанции. Газа может экспортировать энергию. В Газе можно восстановить текстильное производство. В Газе можно сделать большой перевалочный порт. Если в Газе сформировать нормальное, экономически подкованное руководство, которое будет понимать, что оно делает, Газу можно сделать страной, которая встанет на уровень развитых стран за 25-30 лет", – говорит Мовчан.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Андреем Мовчаном

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.