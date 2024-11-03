В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками

В деревне Аррабе на севере Израиля произошла перестрелка между сотрудниками полиции и преступниками. На видео можно услышать звук автоматных очередей.

Пресс-служба полиции сообщила, что полицейские вступили в перестрелку с преступниками после того, как те обстреляли офис коммерческого предприятия.

Судя по всему, преступникам удалось скрыться. Из полиции передали, что ведется розыск причастных к стрельбе.