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Израиль

В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками

время публикации: 03 ноября 2024 г., 23:36 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 23:36
В деревне Аррабе произошла перестрелка между полицейскими и преступниками
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Аррабе на севере Израиля произошла перестрелка между сотрудниками полиции и преступниками. На видео можно услышать звук автоматных очередей.

Пресс-служба полиции сообщила, что полицейские вступили в перестрелку с преступниками после того, как те обстреляли офис коммерческого предприятия.

Судя по всему, преступникам удалось скрыться. Из полиции передали, что ведется розыск причастных к стрельбе.

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