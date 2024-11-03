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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3.11.2024: удары по целям в секторе

время публикации: 03 ноября 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 06:33
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 3.11.2024: удары по целям в секторе
AP Photo/Abed Khaled

В ночь на 3 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: силы ЦАХАЛа взрывали здания в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в северной части сектора, поступило сообщение об одном убитом; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу аль-Ауф в районе Таль аль-Хауа, в южной части города Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели на востоке Джабалии и в северной части Байт-Лахии.

В центре сектора: силы ЦАХАЛа взрывали здания на западе Нусейрата; ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в западной части Нусейрата.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Рафахе, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 3 ноября.

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