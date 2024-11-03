В Газе за сутки ликвидированы десятки террористов, в их числе командир "Нухбы". Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, одного из командиров "Нухбы" Рафата Ибрагима Махмуда Акдиха, участвовавшего 7.10.2023 в нападении на поселок Нир-Оз. Отмечается, что Акдих был связан и с ХАМАСом, и с "Исламским джихадом".

По данным ЦАХАЛа, за последние сутки силами 162-й дивизии в районе Джабалии на севере сектора Газы были ликвидированы десятки террористов.

Бойцы бригады "Кфир" ударом с воздуха уничтожили группу боевиков.

Силы дивизии "Газа" и 252-й дивизии продолжают действовать в центре и юге сектора Газы, ликвидируя террористов и обнаруживая тайники с оружием.