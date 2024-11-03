x
03 ноября 2024
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2024
|
03 ноября 2024
|
последняя новость: 07:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Газе за сутки ликвидированы десятки террористов, в их числе командир "Нухбы". Видео

время публикации: 03 ноября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 07:35
В Газе за сутки ликвидированы десятки террористов, в их числе командир "Нухбы". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, одного из командиров "Нухбы" Рафата Ибрагима Махмуда Акдиха, участвовавшего 7.10.2023 в нападении на поселок Нир-Оз. Отмечается, что Акдих был связан и с ХАМАСом, и с "Исламским джихадом".

По данным ЦАХАЛа, за последние сутки силами 162-й дивизии в районе Джабалии на севере сектора Газы были ликвидированы десятки террористов.

Бойцы бригады "Кфир" ударом с воздуха уничтожили группу боевиков.

Силы дивизии "Газа" и 252-й дивизии продолжают действовать в центре и юге сектора Газы, ликвидируя террористов и обнаруживая тайники с оружием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 ноября 2024

394-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология