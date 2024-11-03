ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы двое командиров "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в Ливане двух командиров боевиков "Хизбаллы": уничтожены Фарук Амин аль-Аши и Юсуф Ахмад Нун, отвечавшие за запуски противотанковых ракет по целям в Израиле. Операции были осуществлены силами 91-й дивизии и ВВС ЦАХАЛа.

Сообщается также, что силы 36-й дивизии ЦАХАЛа за последние сутки ликвидировали на юге Ливана множество боевиков "Хизбаллы" (включая боевиков "Радуана"), обнаружено много оружия.