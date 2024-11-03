ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы двое командиров "Хизбаллы". Видео
время публикации: 03 ноября 2024 г., 07:20 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 07:26
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации в Ливане двух командиров боевиков "Хизбаллы": уничтожены Фарук Амин аль-Аши и Юсуф Ахмад Нун, отвечавшие за запуски противотанковых ракет по целям в Израиле. Операции были осуществлены силами 91-й дивизии и ВВС ЦАХАЛа.
Сообщается также, что силы 36-й дивизии ЦАХАЛа за последние сутки ликвидировали на юге Ливана множество боевиков "Хизбаллы" (включая боевиков "Радуана"), обнаружено много оружия.
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