Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 3.11.2024: операции в Шхеме и Калькилии
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 3 ноября действовали в Шхеме (в лагере Аскар), около Дженина (в Джабе), в Калькилии, около Рамаллы (в Кафр Ниме, Каландии), около Хеврона (в Аль-Фауаре).
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 3 ноября.