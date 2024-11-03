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Израиль

Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана

время публикации: 03 ноября 2024 г., 13:47 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 13:49
Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанские источники сообщают, что днем 3 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана.

Согласно ливанским источникам, израильскими ВВС была атакована цель в Газие, к югу от Сайды (на побережье Средиземного моря, примерно 35 км от границы Израиля).

В результате удара по цели в Бурдж Калауийе (примерно 15 км от границы Израиля) не менее трех убитых.

Также были нанесены удары по целим Сафад аль-Баттихе и Тебнине (примерно 12 км от границы Израиля).

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