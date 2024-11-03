Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что днем 3 ноября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям на юге Ливана.

Согласно ливанским источникам, израильскими ВВС была атакована цель в Газие, к югу от Сайды (на побережье Средиземного моря, примерно 35 км от границы Израиля).

В результате удара по цели в Бурдж Калауийе (примерно 15 км от границы Израиля) не менее трех убитых.

Также были нанесены удары по целим Сафад аль-Баттихе и Тебнине (примерно 12 км от границы Израиля).