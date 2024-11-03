Подозреваемый украл у охранника магазина пистолет и "спрятал" его в ведре краски

Сотрудники полиции Северного округа задержали подозреваемого в похищении пистолета у охранника супермаркета в Афуле. Сообщение об инциденте поступило в полицию 28 октября, после чего десятки полицейских Северного округа были отправлены в Афулу для поисков преступника.

При помощи технологических средств им удалось установить подозреваемого, и вскоре бойцы подразделения ЯСАМ обнаружили соответствующего описанию человека, который шел по городу с ведром краски в руке.

Подозреваемый был задержан, оружие обнаружено в том самом ведре: подозреваемый завернул пистолет в полиэтиленовый пакет и "утопил" его в краске.