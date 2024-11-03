В Тель-Авиве убит 36-летний суданец, полиция ведет расследование. Видео

Полиция Тель-авивского округа ведет расследования убийства, произошедшего ранее в воскресенье, 3 ноября, на улице Шломо в Тель-Авиве. Сообщение об инцидернте поступило около 15:00, когда на улице был обнаружен мужчина со следами насилия.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Врачи констатировали смерть пострадавшего. Сотрудники полиции приступили к сбору улик.

В ходе предварительного расследования была установлена личность убитого – им оказался 36-летний гражданин Судана. О подозреваемом или подозреваемых в совершении убийства в настоящий момент не сообщается.