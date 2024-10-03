Ситуация на пляжах: жарко, волны до 1 метра, медуз нет, на севере пляжи закрыты

В четверг-субботу, 3-5 октября, на побережье Средиземного моря температура – 20-29 градусов. Температура воды – 28 градусов. Волны – до 1 м. Условия для купания приемлемые. Севернее Хайфы пляжи закрыты по соображениям безопасности.

Медуз около восточного побережья Средиземного моря нет. Следить за ситуацией по медузам можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

В Эйлате жарко – до 35 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,4 м. Но временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура до 33 градусов. Волны до 0,5 м. Температура воды – 29 градусов. Пляжи могут быть закрыты.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.