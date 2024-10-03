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Израиль

Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки ударов по целям в Бейруте

время публикации: 03 октября 2024 г., 06:26 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 06:33
Ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли десятки ударов по целям в Бейруте
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские СМИ передают, что в ночь на 3 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли около 20 ударов по целям в Бейруте. Кроме того, судя по сообщениям ливанской стороны, израильские ВВС атаковали цели в Хермеле, на северо-востоке Ливана, и в Кфар Киле, на юге Ливана.

Удары наносились как по целям в южных пригородах Бейрута, так и по цели в центре Бейрута (впервые с начала этой войны).

Ливанские источники сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в квартале Башура в центре Бейрута. Убиты не менее 7 человек и более 20 ранены. По данным ливанского издания "Аль-Марказийа, здание принадлежит члену парламента от "Хизбаллы" Амину Мухаммаду Шерри. В момент удара его в здании не было. Отметим, что впервые с начала нынешней войны ЦАХАЛ атаковал цель в центре Бейрута, а не в пригородах.

Около полуночи пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении точечных ударов по Бейруту. Журналисты телеканала CNN, находящиеся в Бейруте, сообщили, что они слышали три мощных взрыва в 23:40, после чего увидели дым над кварталом Дахия. По словам жителей Дахии, в этот раз ЦАХАЛ не предупреждал об ударах и не просил их эвакуироваться.

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