Мужчина упал с высоты около шести метров в Гиватаиме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 03 октября 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 18:55
Мужчина в возрасте около 40 лет получил множественные травмы, упав с высоты около шести метров на улице Шенкин в Гиватаиме.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом и нестабильном состоянии.
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