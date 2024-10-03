Мужчина упал с высоты около шести метров в Гиватаиме, он в тяжелом состоянии

Мужчина в возрасте около 40 лет получил множественные травмы, упав с высоты около шести метров на улице Шенкин в Гиватаиме.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом и нестабильном состоянии.