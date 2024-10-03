За сутки ЦАХАЛ атаковал 15 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что за минувшие сутки были атакованы 15 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте. В частности, истребители ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь разведданными, предоставленными военной разведкой АМАН, атаковали фабрики по производству боеприпасов, склады оружия и боеприпасов и другие террористические объекты в районе Бейрута.

Кроме того, был нанесен удар по разведывательному штабу "Хизбаллы" в Бейруте, включающем оперативные подразделения, средства сбора информации и другую инфраструктуру.

В сообщении подчеркивается, что перед авиаударами были приняты меры по минимизации ущерба для незадействованного в терроре населения, в ходе операции применялось высокоточное оружие и наблюдение с воздуха.

ЦАХАЛ подчеркивает, что террористическая организация "Хизбалла" размещает свои производственные объекты и другую военную инфраструктуру под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района.