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Израиль

За сутки ЦАХАЛ атаковал 15 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте

время публикации: 03 октября 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 21:46
За сутки ЦАХАЛ атаковал 15 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте
AP Photo/Fadi Tawil

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что за минувшие сутки были атакованы 15 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в Бейруте. В частности, истребители ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь разведданными, предоставленными военной разведкой АМАН, атаковали фабрики по производству боеприпасов, склады оружия и боеприпасов и другие террористические объекты в районе Бейрута.

Кроме того, был нанесен удар по разведывательному штабу "Хизбаллы" в Бейруте, включающем оперативные подразделения, средства сбора информации и другую инфраструктуру.

В сообщении подчеркивается, что перед авиаударами были приняты меры по минимизации ущерба для незадействованного в терроре населения, в ходе операции применялось высокоточное оружие и наблюдение с воздуха.

ЦАХАЛ подчеркивает, что террористическая организация "Хизбалла" размещает свои производственные объекты и другую военную инфраструктуру под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности население этого района.

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