Бени Ганц: "Нетаниягу не вернет заложников живыми, его интересует только политическое выживание"

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц и его товарищ по партии депутат Кнессета Гади Айзенкот провели вечером 3 сентября пресс-конференцию, на которой прокомментировали заявления, сделанные днем ранее премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Нетаниягу не вернет заложников живыми, он не перекроет южную ось, не вернет жителей севера домой и не помешает Ирану получить ядерное оружие. Он раз за разом препятствовал прогрессу на переговорах о заложниках. Его интересует только собственное политическое выживание. Он наносит ущерб и отношениям с США", – заявил Ганц.

Решением проблемы контрабанды вооружений бывший министр обороны назвал реализацию плана подземного блокирования оси "Филадельфия". По его словам, Нетаниягу противодействует реализации этого плана. "Два месяца назад он говорил, что уничтожение батальонов ХАМАСа в Рафиахе будет означать победу в войне. Дело не в оси, а в неспособности принимать стратегические решения, в нерешительности Нетаниягу", – добавил глава "Махане Мамлахти".

По мнению Айзенкота, контроль над осью "Филадельфия" не имеет критического значения для стратегического положения Израиля. Он обвинил Нетаниягу в том, что тот забыл об иранской угрозе. "Израиль находится в наихудшей ситуации со своего создания. Ни одна из целей войны не достигнута", – убежден депутат, назвавший возвращение заложников главной задачей.

Комментируя эти заявления, в канцелярии Нетаниягу сообщили: "После выхода Ганца и его партии из правительства Израиль уничтожил глав боевого крыла ХАМАСа и боевого крыла "Хизбаллы", атаковал хуситов, захватила жизненно важную для ХАМАСа ось "Филадельфия" и нанесла превентивный удар, предотвратив запуск тысяч ракет по Галилее. Те, кто не содействует победе и возвращению похищенных, пусть лучше не мешают".