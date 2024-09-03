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Израиль

В Тель-Авиве начались столкновения между демонстрантами и полицией

время публикации: 03 сентября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 21:31
В Тель-Авиве начались столкновения между демонстрантами и полицией
Avshalom Sassoni/Flash90

Тысячи человек участвуют в протесте в Тель-Авиве, требуя от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения похищенных.

После 21:00 атмосфера на митинге начала накаляться. Демонстранты развели костер посреди проезжей части, в самой гуще толпы. Полицейские попытались пройти к костру, чтобы затушить его, но демонстранты перекрыли им дорогу, что привело к столкновениям.

К "Кирие" была вызвана машина пожарной службы. Телеканал "Кан-11" передал, что пожарные трижды предпринимали попытку пройти через толпу, но каждый раз были вынуждены отступать.

К месту событий прибыла конная полиция.

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