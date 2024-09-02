Пресс-конференция Нетаниягу: "Если мы уйдем с Филадельфийской оси, нам не дадут на нее вернуться"

Впервые после 13 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел пресс-конференцию для израильских журналистов, которую начал с объяснения своей позиции по Филадельфийскому коридору на переговорах об освобождении заложников.

"Многие говорят: можно выйти из Филадельфийского коридора, а затем вернуться обратно. Какие проблемы? Есть проблема. Это огромное международное давление, это давление всего мира. Если мы выйдем, нам не дадут это сделать снова", – заявил Нетаниягу.

В самом начале пресс-конференции премьер-министр заявил, что Израиль ведет войну за свое существование и она находится в самом разгаре. Он заявил, что за войной стоит Иран. "Мы должны объединиться против врага, который хочет уничтожить нас всех, евреев и неевреев. И мы об этом знали еще до 7 октября", – сказал Нетаниягу.

На вопрос журналистов, чувствует ли глава правительства личную ответственность за гибель заложников, Нетаниягу ответил, что ему очень больно, но это произошло из-за того, что ХАМАС не хочет сделки.

В то время, когда Нетаниягу встречался с журналистами, во многих городах проходили митинги солидарности с семьями похищенных, участники которых требовали от правительства заключить сделку с ХАМАСом.