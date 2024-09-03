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Израиль

ХАМАС опубликовал видео с Эден Иерушалми, одной из шести заложников, убитых ХАМАСом

время публикации: 03 сентября 2024 г., 00:29 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 01:23
ХАМАС опубликовал видео с Эден Иерушалми, одной из шести заложников, убитых ХАМАСом

В качестве очередной акции "психологического террора" ХАМАС опубликовал видео, на котором запечатлена Эден Иерушалми, одна из шести заложников, убитых ХАМАСом на прошлой неделе.

Семья девушки разрешила израильским СМИ опубликовать 12-секундный ролик из двухминутного видео. "Я хочу обратиться к моей дорогой семье, которую я люблю. Я так скучаю по вам, мама, папа, Шени и Майя. Я вас так люблю и так скучаю!", – говорит она в этом видео.

Родные девушки, дав разрешение обнародовать ролик, написали: "Милая наша Эден, мы тоже любим тебя и сильно скучаем. Ты навсегда останешься в наших сердцах".

24-летняя Эден Иерушалми была похищена террористами с музыкального фестиваля в Реим, где работала в баре. В течение 2,5 часов ей удавалось прятаться от террористов. Все это время она была на телефоне со своими сестрами и матерью. Они рассказывают, что за секунду до того, как телефон отключился, Эден успела сказать: "Меня схватили".

Израиль
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