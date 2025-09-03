x
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
03 сентября 2025
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Прогноз погоды в Израиле на 3 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 03 сентября 2025 г., 05:27 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 05:32
Прогноз погоды в Израиле на 3 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 23-31, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-34, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 90-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.

