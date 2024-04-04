x
04 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2024
|
04 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен арест сестры Исмаила Ханийи: подозрения против нее усилились

время публикации: 04 апреля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 15:14
Продлен арест сестры Исмаила Ханийи: подозрения против нее усилились
Hassan Jedi/Flash90

Суд продлил срок содержания сестры главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, 57-летней жительницы поселка Тель-Шева (Негев) и гражданки Израиля, на 12 дней. Помимо ранее заявленных подозрений, она подозревается в контактах с иностранными агентами. Представители полиции подчеркивают, что показания подозреваемой расходятся с полученными следствием материалами.

Подозреваемая признала, что она контактировала со своим братом и сестрами в секторе Газы, однако заявила, что во время войны с Исмаилом Ханийей не контактировала.

Адвокат подозреваемой утверждает, что его подзащитная будет общаться с братом и после войны, и это не является нарушением закона. "Она полноправная гражданка Израиля, она в Израиле 48 лет, и хотя ей пытаются "сшить дело", никаких обвинений ей не предъявлено", – утверждает адвокат.

Ранее в ходе обыска в доме женщины в Тель-Шеве были найдены сотни тысяч шекелей наличными (деньги были спрятаны в разных местах – в том числе в диване и в переносном сейфе), золотой слиток массой 1 кг (рыночная стоимость около $73000), а также документы и носители информации, содержащие файлы, свидетельствующие о причастности подозреваемой к террористической деятельности.

По данным израильских спецслужб, эта женщина считала себя активисткой ХАМАСа и не только поддерживала террор, но и контактировала с боевиками ХАМАСа. В ходе обыска в ее доме были обнаружены доказательства причастности подозреваемой к преступлениям против безопасности государства Израиль.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

При обыске в доме сестры Ханийи были найдены золото и сотни тысяч шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

В Тель-Шеве задержана сестра Исмаила Ханийи, подстрекавшая к террору
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 февраля 2024

"Решет-13": врачи израильской больницы борются за жизнь родственника главы политбюро ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 мая 2021

СМИ: в Израиле уже месяц находится на лечении племянница Исмаила Ханийи