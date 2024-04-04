Три иерусалимских араба планировали теракты на стадионе "Тедди" и в полицейском участке

Разрешена к публикации информация о том, что центральный отдел Иерусалимского округа полиции при сотрудничестве с ШАБАКом предотвратили теракты, которые планировали живущие в столице арабы, поддерживающие террористическую организацию "Исламское государство" (ISIS).

По сообщению пресс-службы полиции, террористы планировали обстрелять полицейский участок в Восточном Иерусалиме, а также намеревались заложить взрывное устройство и обстрелять собравшихся людей в районе стадиона "Тедди".

Двое жителей арабских районов Иерусалима, в возрасте около двадцати лет, связались с еще одним террористом, в возрасте около 50 лет, который обучал их и который убедил их выехать на прохождение военной подготовки за границу, чтобы по возвращении осуществить теракты против израильских граждан.

Лишь своевременное вмешательство служб безопасности смогло предотвратить реализацию этого плана.

Несколько недель назад трое подозреваемых были арестованы. Мировой суд Иерусалима несколько раз продлевал срок их содержания под стражей, вскоре против них будут предъявлены обвинения. Ожидается, что подробности расследования станут известны после предъявления обвинительного заключения.

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