ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы: удары по целям в центре и на юге. Видео
98-я дивизия ЦАХАЛа продолжает боевые действия в Газе. В центральной части сектора была ликвидирована группа боевиков.
В центральной части сектора Газы бойцы бригады "Нахаль" выявили группу вооруженных террористов. Для ликвидации этой группы, прятавшейся в здании, была задействована авиация.
В районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе бойцы спецназа ликвидировали нескольких террористов и обнаружили оружие.
Силы 7-й бригады продолжили действовать в районе Абасан в Хан-Юнисе. Огнем из танковых орудий были ликвидированы боевики и разрушены укрепления террористов.
ВВС ЦАХАЛа нанесли за последние сутки серию ударов по целям в секторе Газы, уничтожив ракетные установки и террористическую инфраструктуру.
Поздно вечером 3 апреля были зафиксированы пуски ракет из Газы. Были нанесены удары по точкам запуска.