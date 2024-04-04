x
04 апреля 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2024
|
04 апреля 2024
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы: удары по целям в центре и на юге. Видео

время публикации: 04 апреля 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 10:05
ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы: удары по целям в центре и на юге. Видео
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

98-я дивизия ЦАХАЛа продолжает боевые действия в Газе. В центральной части сектора была ликвидирована группа боевиков.

В центральной части сектора Газы бойцы бригады "Нахаль" выявили группу вооруженных террористов. Для ликвидации этой группы, прятавшейся в здании, была задействована авиация.

В районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе бойцы спецназа ликвидировали нескольких террористов и обнаружили оружие.

Силы 7-й бригады продолжили действовать в районе Абасан в Хан-Юнисе. Огнем из танковых орудий были ликвидированы боевики и разрушены укрепления террористов.

ВВС ЦАХАЛа нанесли за последние сутки серию ударов по целям в секторе Газы, уничтожив ракетные установки и террористическую инфраструктуру.

Поздно вечером 3 апреля были зафиксированы пуски ракет из Газы. Были нанесены удары по точкам запуска.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2024

181-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2024

В Газе ликвидирован один из активистов ХАМАСа, освобожденный по "сделке Шалита"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 апреля 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 4 апреля: удары по целям в центре и на юге сектора