ЦАХАЛ продолжает операцию в секторе Газы: удары по целям в центре и на юге. Видео

98-я дивизия ЦАХАЛа продолжает боевые действия в Газе. В центральной части сектора была ликвидирована группа боевиков.

В центральной части сектора Газы бойцы бригады "Нахаль" выявили группу вооруженных террористов. Для ликвидации этой группы, прятавшейся в здании, была задействована авиация.

В районе Аль-Амаль в Хан-Юнисе бойцы спецназа ликвидировали нескольких террористов и обнаружили оружие.

Силы 7-й бригады продолжили действовать в районе Абасан в Хан-Юнисе. Огнем из танковых орудий были ликвидированы боевики и разрушены укрепления террористов.

ВВС ЦАХАЛа нанесли за последние сутки серию ударов по целям в секторе Газы, уничтожив ракетные установки и террористическую инфраструктуру.

Поздно вечером 3 апреля были зафиксированы пуски ракет из Газы. Были нанесены удары по точкам запуска.