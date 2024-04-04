Сигналы тревоги в Ашкелоне и Сдероте

Около 22:00 в Ашкелоне и Сдероте прозвучали сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сигнал "Цева Адом" также прозвучал в поселках Ибим, Нир Ам, Зиким, Кармия.

Информация уточняется.

За час до этого была предпринята попытка ракетного обстрела Нетивота из сектора Газы. В сторону города были запущены четыре ракеты, которые были перехвачены "Железным куполом". Ответственность за этот обстрел на себя взял "Исламский джихад".