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Сигналы тревоги в Ашкелоне и Сдероте

время публикации: 04 апреля 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 22:06
Сигналы тревоги в Ашкелоне и Сдероте
Yossi Aloni/Flash90

Около 22:00 в Ашкелоне и Сдероте прозвучали сигналы тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Сигнал "Цева Адом" также прозвучал в поселках Ибим, Нир Ам, Зиким, Кармия.

Информация уточняется.

За час до этого была предпринята попытка ракетного обстрела Нетивота из сектора Газы. В сторону города были запущены четыре ракеты, которые были перехвачены "Железным куполом". Ответственность за этот обстрел на себя взял "Исламский джихад".

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