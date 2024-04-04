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Израиль

Белый дом: Байден потребовал от Нетаниягу немедленного прекращения огня в Газе

время публикации: 04 апреля 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:08
Белый дом: Байден потребовал от Нетаниягу немедленного прекращения огня в Газе
AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-служба Белого дома сообщила, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент Байден назвал неприемлемой гуманитарную ситуацию в секторе Газы и подчеркнул недопустимость ударов по сотрудникам гуманитарных миссией.

Байден подчеркнул, что немедленное прекращение огня необходимо для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации в секторе. Израильские обозреватели отмечают, что впервые с начала войны Байден выдвинул требование прекращения боевых действий.

Кроме того, президент США дал понять, что в срыве переговоров с ХАМАСом по обмену заложниками и пленными есть вина правительства Израиля. Он призвал Нетаниягу наделить переговорную группу необходимыми полномочиями для заключения сделки.

Белый дом также сообщил, что лидеры двух стран обсуждали "публичные угрозы Ирана в адрес Израиля и израильтян". "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль перед лицом этих угроз", – говорится в сообщении.

Отметим, что еще до завершения телефонного разговора лидеров двух стран в израильских СМИ появились сообщения о том, что беседа вышла тяжелой.

Канцелярия израильского премьер-министра не комментирует состоявшийся телефонный разговор с Вашингтоном.

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