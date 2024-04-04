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Израиль

Около 50 минут продолжался телефонный разговор Нетаниягу и Байдена

время публикации: 04 апреля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 19:58
Около 50 минут продолжался телефонный разговор Нетаниягу и Байдена
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

В четверг, 4 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом.

По информации телеканала "Кан-11", беседа продолжалась около 50 минут.

СМИ сообщали, что в ходе беседы будет обсуждаться угроза ответа Ирана на ликвидацию в Дамаске генералов и военных советников КСИР и сил "Кудс", а также гибель в секторе Газы семи сотрудников международной организации World Central Kitchen.

Еще до окончания беседы двух лидеров в израильских СМИ появились сообщения, что разговор вышел тяжелым.

Последний телефонный разговор между Нетаниягу и Байдена произошел 18 марта.

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Состоялся телефонный разговор Нетаниягу и Байдена, первый после месячного перерыва