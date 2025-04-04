ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа

Армия обороны Израиля ликвидировала командира западного сектора террористической организации ХАМАС в Ливане Хасана Фархата, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Во время войны Фархат организовал множество террористических атак против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль и был ответственен за запуск ракет по Цфату, в результате которого 14 февраля 2024 года погибла старший сержант Омер Сара Бенжо и были ранены несколько других солдат", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

"В последние месяцы террорист занимался подготовкой террористических атак против Государства Израиль, и его деятельность представляла угрозу Государству Израиль и его гражданам. Армия обороны Израиля продолжит борьбу с террористами ХАМАСа, где бы они ни действовали", – сказано в официальном уведомлении.

В ночь на 4 апреля телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в городе Сайда (Сидон), южнее Бейрута. Согласно ливанским источникам, были убиты не менее трех человек. Судя по кадрам из Сайды, точечный ракетный удар был нанесен по квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого здания. По сведениям "Аль-Маядин", в результате удара были убиты лидер ХАМАСа Хасан Фархат (Абу Ясир) и двое его родственников (по разным версиям, сын и дочь или сын и жена).

Арабская редакция RT пишет, что атаку осуществил БПЛА, выпустивший две ракеты.

Официального заявления ХАМАСа относительно смерти Фархата пока не поступало. Но со ссылкой на ливанские источники хамасовские СМИ эту информацию подтверждают.

Хасан Фархат родился в 1988 году, жил в Сайде. Был одним из лидеров боевиков ХАМАСа в Ливане. В январе 2023 года власти Ливана обращались к "Хизбалле" с просьбой об аресте Фархата и еще нескольких лидеров ХАМАСа после того, как стало известно об их планах атаковать Израиль с ливанской территории.

Напомним, что в ночь на 1 апреля в Дахии, на юге Бейрута, был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс", отвечавший за "палестинское досье". "Недавно Хасан Бадир действовал в сотрудничестве с террористической организацией ХАМАС, направляя террористов ХАМАСа и помогая им в разработке плана серьезной атаки против израильских мирных граждан в ближайшем будущем", – было сказано в заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа. Подчеркивалось, что речь шла об угрозе, которую было необходимо устранить немедленно. Авиаудар был точечным: были повреждены верхние три этажа здания, при этом нижние этажи не пострадали, хотя во многих окнах вылетели стекла. Также было повреждено множество автомобилей на стоянке под домом. Сообщалось о трех убитых и семи раненых. Ливанские источники передавали, что Хасан Бадир был убит вместе с его совершеннолетним сыном Али.

Вечером 28 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дахии инфраструктуру для хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых воздушным подразделением террористической организации "Хизбалла". Кроме того, на юге Ливана были атакованы штабы, военная инфраструктура, пусковые ракетные установки и боевики террористической организации "Хизбалла".

Атаки были осуществлены в ответ на ракетный обстрел севера Израиля. "Хизбалла" заявляла о своей непричастности к обстрелу. Власти Ливана также утверждали, что "Хизбалла" не была причастна к ракетному обстрелу израильской территории. Были задержаны некие "сирийцы и палестинцы", подозреваемые в осуществлении ракетной атаки.