"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Сайде, есть убитые

В ночь на 4 апреля телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что ВВС ЦАХАЛа атаковали здание в городе Сайда (Сидон), южнее Бейрута.

Согласно ливанским источникам, были убиты не менее двух человек.

Судя по кадрам из Сайды, точечный ракетный удар был нанесен по квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого здания.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.