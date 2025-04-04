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Израиль

В Тель-Авиве задержан 79-летний мужчина, в квартире и офисе которого нашли десятки жемчужных скатов

Полиция
Животные
Тель-Авив
время публикации: 04 апреля 2025 г., 10:54 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 10:55
В Тель-Авиве задержан 79-летний мужчина, в квартире и офисе которого нашли десятки жемчужных скатов
Пресс-служба полиции Израиля
В Тель-Авиве задержан 79-летний мужчина, в квартире и офисе которого нашли десятки жемчужных скатов
Пресс-служба полиции Израиля
В Тель-Авиве задержан 79-летний мужчина, в квартире и офисе которого нашли десятки жемчужных скатов
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 79-летнего жителя Тель-Авива, в квартире и офисе которого на проспекте Менахем Бегин были обнаружены аквариумы с 58 экземплярами пресноводного жемчужного ската (potamotrygon) – разных подвидов, в том числе несколько альбиносов (рыночная стоимость от 150 до 3000 долларов).

По всей видимости, рыбы были предназначены для продажи аквариумистам. Разведение этих рыб в домашних условиях запрещено законом.

Конфискованные рыбы переданы представителям Управления парков и заповедников Израиля.

Пока неясно, какие обвинения могут быть предъявлены задержанному. Следствие должно установить, каким образом он получил этих рыб и что намеревался с ними делать.

Отметим, что за последний год это, по меньшей мере, третий случай обнаружения в Израиле мест, где незаконно разводили жемчужного ската. Но ранее находили гораздо меньше рыб в одном месте.

Израиль
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