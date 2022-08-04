adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.350 ₪ 3.407 ₪
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Из-за напряженности на границе с Газой Яир Лапид отложил отпуск

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Из-за напряженности на границе с Газой Яир Лапид отложил отпуск
    Flash90

    В связи с сохраняющейся напряженностью на границе с сектором глава правительства Яир Лапид отложил отпуск и будет находиться на базе Генштаба в Тель-Авиве для контроля за ситуацией. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

    Ранее Яир Лапид в разговоре с главами местных и региональных советов на границе с сектором Газы сказал, что хорошо понимает дестабилизирующее влияние последних событий на распорядок жизни на юге страны и подчеркнул, что не допустит, чтобы такая ситуация сохранялась долгое время. Глава правительства заявил, что Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, предпримет активные действия против любой организации, угрожающей безопасности граждан Израиля.

    adv_11 incontent_1

    Во время утреннего визита в расположение территориальной дивизии "Газа" начальник Генштаба Авив Кохави отдал распоряжение подготовиться к возможным сценариям эскалации конфликта. Командование дивизии ознакомило Кохави с разведданными и оперативной обстановкой. Он приказал продолжить сбор разведданных, увеличить обороноспособность частей и утвердил план наступательных действий.

    adv_12 m_ar_1

    Управление тылом объявило, что фермеры и частные предприниматели приграничной зоны получат компенсации за "потерю доходов", связанную с текущей ситуацией в области безопасности в соответствии с обычными правилами компенсационного фонда Налогового управления ("Керен мас рехуш").

    Радиостанция "Кан Бет" отметила: для того, чтобы выплатить компенсации наемным работникам, которые из-за ограничений не могли выйти на рабочие места, необходимо, чтобы министр финансов отдал распоряжение финансовой комиссии Кнессета для внесения соответствующей поправки в действующие инструкции. В сообщении радиостанции подчеркивалось, что соответствующая работа уже ведется.

    adv_13 incontent_2

    Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше передает, что в приграничном районе продолжают действовать ограничения на передвижения транспортных средств. Десятки беспилотников ЦАХАЛа находятся в небе над Газой для сбора информации, а также для обнаружения передвижения боевиков или ракетных установок. "В случае необходимости эти БПЛА могут использоваться для нанесения удара по террористам", – сообщила Кармела Менаше.

    adv_14 m_ar_2

    В связи с распоряжением командования Армии обороны Израиля о продлении особых мер безопасности в районах, прилегающих к сектору Газы, блокирован ряд трасс. Меры введены в связи с высокой вероятностью попыток ракетных и минометных обстрелов из сектора Газы.

    Перекрыты: трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Яд Мордехай, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от перекрестка Нир до КПП "Керем Шалом".

    adv_15 incontent_3

    Накануне вечером сообщалось, что особые меры безопасности продлены еще на сутки.

    adv_16 m_ar_3

    По-прежнему нет движения поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот, железнодорожные станции в Сдероте и Нетивоте закрыты), закрыт для посетителей пляж Зиким. Отменены фронтальные занятия к колледже "Сапир" (занятия до конца недели будут проводиться в онлайн-режиме).

    По распоряжению израильских властей, приостановлена работа грузового пограничного перехода "Керем Шалом" и пограничного перехода "Эрез".

    adv_17 incontent_4

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2022
    Продлены меры безопасности около границы с Газой: список перекрытых трасс
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2022
    Жители поселков на границе с Газой: "Исламский джихад" нас победил без единого выстрела"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Августа 2022
    Жители поселков на границе с Газой: "Исламский джихад" нас победил без единого выстрела"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Августа 2022
    Сохраняется напряженность на границе сектора Газы: перекрыты дороги, проведена ограниченная мобилизация
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:42 Из-за напряженности на границе с Газой Яир Лапид отложил отпуск
    13:28 Amnesty International: действия ВСУ создают угрозу для мирных граждан Украины
    12:34 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 162-й день войны
    09:59 Седьмая волна коронавируса в Израиле: заражены около 38 тыс. человек, 280 в тяжелом состоянии
    09:40 Два отчета к 9 Ава: 33% израильтян склонны ненавидеть русскоязычных репатриантов, проявления агрессии в их адрес в соцсетях выросли в 3,7 раза
    08:56 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 162-й день войны
    08:50 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 22 подозреваемых в терроре
    07:56 Продлены меры безопасности около границы с Газой: список перекрытых трасс
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5