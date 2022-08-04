Из-за напряженности на границе с Газой Яир Лапид отложил отпуск

В связи с сохраняющейся напряженностью на границе с сектором глава правительства Яир Лапид отложил отпуск и будет находиться на базе Генштаба в Тель-Авиве для контроля за ситуацией. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Ранее Яир Лапид в разговоре с главами местных и региональных советов на границе с сектором Газы сказал, что хорошо понимает дестабилизирующее влияние последних событий на распорядок жизни на юге страны и подчеркнул, что не допустит, чтобы такая ситуация сохранялась долгое время. Глава правительства заявил, что Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, предпримет активные действия против любой организации, угрожающей безопасности граждан Израиля.

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Во время утреннего визита в расположение территориальной дивизии "Газа" начальник Генштаба Авив Кохави отдал распоряжение подготовиться к возможным сценариям эскалации конфликта. Командование дивизии ознакомило Кохави с разведданными и оперативной обстановкой. Он приказал продолжить сбор разведданных, увеличить обороноспособность частей и утвердил план наступательных действий.

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Управление тылом объявило, что фермеры и частные предприниматели приграничной зоны получат компенсации за "потерю доходов", связанную с текущей ситуацией в области безопасности в соответствии с обычными правилами компенсационного фонда Налогового управления ("Керен мас рехуш").

Радиостанция "Кан Бет" отметила: для того, чтобы выплатить компенсации наемным работникам, которые из-за ограничений не могли выйти на рабочие места, необходимо, чтобы министр финансов отдал распоряжение финансовой комиссии Кнессета для внесения соответствующей поправки в действующие инструкции. В сообщении радиостанции подчеркивалось, что соответствующая работа уже ведется.

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Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше передает, что в приграничном районе продолжают действовать ограничения на передвижения транспортных средств. Десятки беспилотников ЦАХАЛа находятся в небе над Газой для сбора информации, а также для обнаружения передвижения боевиков или ракетных установок. "В случае необходимости эти БПЛА могут использоваться для нанесения удара по террористам", – сообщила Кармела Менаше.

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В связи с распоряжением командования Армии обороны Израиля о продлении особых мер безопасности в районах, прилегающих к сектору Газы, блокирован ряд трасс. Меры введены в связи с высокой вероятностью попыток ракетных и минометных обстрелов из сектора Газы.

Перекрыты: трасса 4 на участке от перекрестка Зиким до перекрестка Яд Мордехай, дорога 34 – от перекрестка Яд Мордехай до перекрестка Нир Ам, дорога 232 – от перекрестка Нир до КПП "Керем Шалом".

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Накануне вечером сообщалось, что особые меры безопасности продлены еще на сутки.

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По-прежнему нет движения поездов к югу от Ашкелона (не ходят поезда на участке Ашкелон-Нетивот и в Сдерот, железнодорожные станции в Сдероте и Нетивоте закрыты), закрыт для посетителей пляж Зиким. Отменены фронтальные занятия к колледже "Сапир" (занятия до конца недели будут проводиться в онлайн-режиме).

По распоряжению израильских властей, приостановлена работа грузового пограничного перехода "Керем Шалом" и пограничного перехода "Эрез".