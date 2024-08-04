Возле Бака аль-Гарбии обнаружен автомобиль с двумя трупами
время публикации: 04 августа 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 21:02
Двое мужчин, личности которых пока не установлены, были обнаружены в автомобиле рядом с Бака аль-Гарбией. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали их смерть от огнестрельных ранений.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Начат розыск причастных к убийству.
В полиции отмечают, что, по данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте..
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