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Израиль

Возле Бака аль-Гарбии обнаружен автомобиль с двумя трупами

время публикации: 04 августа 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 21:02
Возле Бака аль-Гарбии обнаружен автомобиль с двумя трупами
Пресс-служба полиции Израиля

Двое мужчин, личности которых пока не установлены, были обнаружены в автомобиле рядом с Бака аль-Гарбией. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали их смерть от огнестрельных ранений.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Начат розыск причастных к убийству.

В полиции отмечают, что, по данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте..

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