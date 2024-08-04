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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Управления тыла"

время публикации: 04 августа 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 18:53
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Нет изменений в указаниях Управления тыла"
Avshalom Sassoni/Flash90

На фоне ожидания ударов со стороны Ирана и проиранских сил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил заявлением для прессы.

Хагари еще раз повторил, что в указаниях Управления тылом не произошло изменений. "Пока не объявлено иное, изменений в указаниях для населения нет", – подчеркнул он.

Хагари добавил, что армия Израиля находится в состоянии повышенной готовности "на суше, в воздухе и на море".

Даниэль Хагари рассказал о внедрении нового способа оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. "Личное сообщение" отправляется напрямую на мобильные телефоны большого количества людей, находящихся в зоне возможного бедствия. Сообщение будет показано на главном экране телефона и будет сопровождаться тревожным звуковым сигналом. Сайт Newsru.co.il ранее писал о технологии "личных сообщений".

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