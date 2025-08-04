Правительство начнет заседание с обсуждения угроз Нетаниягу и членам его семьи

4 августа состоится еженедельное заседание правительства. Первым пунктом повестки дня заявлено "обсуждение вопроса о соблюдении закона на фоне подстрекательских действий и угроз в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов его семьи". Будет обсуждаться также вопрос усиления их охраны.

Последним пунктом повестки дня правительства является голосование по увольнению с должности юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. Сама юрсоветник не намерена принимать участия в заседании, однако она направила министрам письмо, в котором говорится, что "правительство незаконно увольняет генерального прокурора во время суда над премьер-министром".

"Доводы, представленные министром юстиции, доказывают, что он стремится к назначению послушного юридического советника, который позволит правительству принимать решения, противоречащие закону, например отказ от призыва ультраортодоксов, вмешательство в ход полицейского расследования и тому подобное", – говорится в письме Баарав-Миары.

Ожидается, что правительство абсолютным большинством голосов примет решение об увольнении Гали Баарав-Миары. Однако это решение не будет иметь окончательной силы. Партия "Еш Атид" уже заявила, что подаст иск в БАГАЦ в случае решения об увольнении юридического советника.

Ранее заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг порекомендовал правительству вернуть вопрос на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных чиновников во главе с отставным председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Министр юстиции Ярив Левин отклонил это предложение, так как, по его словам, ни один бывший министр юстиции или бывший юридический советник правительства, обязательно входящий в состав комиссии Груниса, не согласился поддержать предложение об увольнении Баарав-Миары. Отказ от возвращения дела на рассмотрение комиссии означает, что высок шанс на отмену БАГАЦем решения об увольнении юридического советника правительства.