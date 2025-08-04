Вооруженное нападение в Джальджулии, убит мужчина

Второе за вечер покушение на убийство в арабском секторе: в Джальджулии мужчина в возрасте около 25 лет получил несколько крайне тяжелых огнестрельных ранений, к прибытию медиков он не подавал признаков жизни.

Фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали пострадавшего в больницу, не прекращая попыток реанимации, его состояние критическое. Вскоре из больницы сообщили, что мужчина скончался от полученных ран.