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Израиль

Вооруженное нападение в Джальджулии, убит мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 04 августа 2025 г., 19:47 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 20:14
Вооруженное нападение в Джальджулии, мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Второе за вечер покушение на убийство в арабском секторе: в Джальджулии мужчина в возрасте около 25 лет получил несколько крайне тяжелых огнестрельных ранений, к прибытию медиков он не подавал признаков жизни.

Фельдшеры и парамедики МАДА эвакуировали пострадавшего в больницу, не прекращая попыток реанимации, его состояние критическое. Вскоре из больницы сообщили, что мужчина скончался от полученных ран.

Израиль
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